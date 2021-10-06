Ресторатор і суддя "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво розповів, що готується до повернення в Україну, і поділився цікавими фактами про Канаду, де знаходиться зараз.

Як відомо, шоумен колумбійського походження до приїзду в Україну жив у різних країнах. Однак, своїм будинком крім Києва він вважає саме Канаду. Нещодавно Ектор полетів туди, щоб трохи відпочити. У своєму новому пості в Instagram він розповів, що ця поїздка добігає кінця, пише Politeka.net.

"Мій відпочинок йде до завершення і зовсім скоро я буду в Київ", - написав ресторатор (орфографія автора збережена).

Хіменес-Браво вирішив поділитися з українцями цікавими фактами про Канаду, які люди навряд чи знають. Так, він написав, що в цій країні немає злодіїв, місцеві жителі не ходять в гості без запрошення, всі свята відзначають з сім'єю, інфраструктура розвинена навіть в самій глушині, а продукти вражають своєю відмінною якістю.

"Українці в Канада успішні. Тому що в Україні, ми всі, на жаль, стикаємося з корупція і часто наші таланти не оцінюють...в Канада якщо у тебе є ідея — вона завжди буде почута і вам дадуть можливість її реалізувати, головне бажання від вас", - розповів також Ектор.

Цей пост він супроводив серією своїх фото, зроблених в Канаді. На одному з них шоумен позує верхи на коні.

"Красунчик", "класний пацан", "який красивий у вас одяг, як все підібрано зі смаком", "дуже красиві фотки. Ектор вміє відпочивати, можна тільки порадіти за людину",-оцінили пост Хіменеса-Браво шанувальники.

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