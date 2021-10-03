Известный ресторатор Эктор Хименес-Браво поделился в сети интригующим фото с девушкой

Как сообщает Politeka.net, популярный в украино-канадский ресторатор, шоумен и судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram интересным кадром с загадочной девушкой, а в подписи к нему рассказал о своих наблюдениях за украинскими и канадскими женщинами.

На фотографии Эктор и его компаньонка стоят у огромного панорамного окна, то ли в квартире, то ли в отеле. Перед камерой оба появились в уютных белых халатах, а у девушки еще и полотенце на голове. Она стоит спиной к камере и смотрит в окно, а Эктор любуется ею.

В подписи к фото Хименес-Браво поделился своими рассуждениями и сравнил канадских и украинских женщин: "Украинские девушки – это не про гонку, кто сильнее, не про трудоголизм, не о том, как доказать всем мужчинам! О чем же они? Пока я был в Канаде, могу сказать, что трудоголизм этих девушек изначально растёт в другой экосистеме. Там другой менталитет: все стремятся быть номер 1, выращивают эту ценность с малого, быть успешней, соревнуйся, достигай и побеждай. Украинки уже идеальны. Уже прекрасны. У них идеальный баланс работа-семья, и очень важно то, что они пример настоящей женской роли, какой должна быть женщина".

Напомним, Эктор Хименес-Браво сообщил о письмах с угрозами: "Я не даю второй шанс".

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" в эффектном костюме заставил украинок пофантазировать: "У себя под домом...".

Также Politeka писала, что Хименес-Браво нарвался на жесткую критику из-за бесстыжего фото: "Куда катятся эти звезды...".