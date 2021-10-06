Публика горячо обсуждает в Сети "любовный треугольник" на шоу "МастерШеф". Судьи Ольга Мартыновская, Эктор Хименес-Браво и Владимир Ярославский только подливают масла в огонь

Как известно, неизменный судья "МастерШеф", всемирно известный кулинар Эктор Хименес-Браво предпочитает скрывать свою личную жизнь. Как поклонницы ни пытались вывести его на чистую воду, 49-летний шеф-повар держит оборону. И вот совсем недавно решился на признание: у него есть возлюбленная, чье имя он хранит в секрете, передает Politeka.net.

Правда, в своем микроблоге в Инстаграм Эктор выставил несколько снимков с ней, но так, чтобы не было видно лица. На последнем таком кадре судья "МастерШеф" позировал в халате, как в прочем и его пассия, отвернувшись к окну.

Многие "узнали" в девушке коллегу Хименеса-Браво Ольгу Мартыновскую. Тут же все заговорили об их романе: "Узнаю Мартыновскую сзади)"; "Ох и Эктор! Шалун!!!"; "Так это ж Мартыновская! Не видите, что ли - халаты, тапки - всё отельное. А раньше были фотки, что они всей толпой отдыхают вместе"; "Ого, она выше вас ростом".

Ольга отреагировала на домыслы, выставив в "сториз" скрин одной из новостей в СМИ, с интригующей подписью: "Эктор Хименес-Браво, нас рассекретили🙈 Владимир Ярославский, прости❤️".

Дело в том, что до этого ей приписывали роман именно с одиноким Ярославским. Отметим, Мартыновская в разводе и самостоятельно воспитывает маленькую дочь.

Напомним, Хименес-Браво показал тайную возлюбленную, в Сети "разгадали" ее имя: "Так это же..."

Как сообщала Politeka, что судьи "Мастер Шеф" Мартыновская и Ярославский объявили о событии, которое все ждали: "Наконец"

Также Politeka писала, что Мартыновская рассказала о своем «романе» с судьей "Мастер Шеф" и показала фото: "Всегда побеждает он"