Победительница и судья кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская приоткрыла завесу над личной жизнью

32-летняя звезда "МастерШеф" уже была замужем и даже родила дочь, но брак потерпел фиаско. Сейчас Мартыновская полностью поглащена работой (кроме участия в проекте в качестве судьи, выпускает еще свои книги рецептов) и воспитание пятилетней дочери. О личной жизни Ольга предпочитает не распростняться.

Так было до недавнего времени. Пока в Сети не заговорили о ее романе с коллегой, тоже судьй "МастерШеф" Владимиром Ярославским.

В своих "сториз" Мартыновская на днях рассказала о детстве и своем кулинаргом пути, упомянув о некоем "любовном герое". Поклонники закидали повара вопросами и различными предположениями.

"А вы тоже ждали больше продолжения этой истоии, чем мой кулинарный путь?", - спросила она у подписчиков, дав им возможность угадать, кто ее возлюбленный.

"Искренне посмеялась над вашими ответами: кулинарный маньяк, Монатик, Саакашвили...", - отреагировала Ольга на ответы фанатов.

"Тут еще подписчица скинула ТОП новость кулинарной Украины, пока я в Грузии", - судья "МастерШеф" показала скрин новости о том, что они с Ярославским ждут ребенка.

"Не удивительно, откуда такие новости. Всегда побеждает ОН ❤️", - подытожила Ольга, показав фото с Владимиром и дочкой.

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