Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская поразила откровением в сети

Как сообщает Politeka.net, известная телеведущая, судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась в сети архивными кадрами со своей учебы во Франции, а в подписи к посту откровенно рассказала о своем пути и становлении, а также о личных достижениях.

Оказалось, что Ольга должна была стать экономистом, но судьба уготовила ей другой путь. "Я не спорила с судьбой, не исключала шанса попробовать, не говорила "нет" – я доверилась и пошла за ней", - отмечает телеведущая. Она признается, что история ее личного и профессионального становления непроста, но она радуется, что все сложилось именно так.

"Сегодня я понимаю, как сильно люблю свою жизнь и выбранную профессию. Я благодарна себе за выбор. А он, поверьте, никогда не бывает несвоевременным или поздним. В моей жизни есть 2 больших достижения, которыми я всегда буду гордиться – моя дочь Вера и моя профессия. И я счастлива, ведь точно на своем месте! Ни о чем не жалею и еще раз благодарю себе, что пошла за своим желанием", - поделилась Мартыновская.

Напомним, Судья "Мастер Шеф" Мартыновская показала маму, на которую очень похожа, и сделала признание: "Я не из тех, кто…".

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