Телезвезда Ольга Мартыновская показала себя, заинтриговав фанатов
Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская является судьей "Мастер Шеф". Красотка живет с дочерью во Франции, а в Украину приезжает на съемки проекта. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
На новом фото, которое Ольга поделилась в Инстаграм, красотка была в блузе и длинной юбке. Красотка выставила животик, подшучивая таким образом, что в положении.
"А дальше сами", - предложила Мартыновская поговорить фанатам.
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На одном из следующих сторис Ольга уже показывала свои ножки, лежа на кровати. Красотка была в халате и показывала только ноги.
"А в третьих - мы все еще в Грузии", - написала Ольга под роликом в сторис Инстаграм.
После этого Мартыновская опубликовала снимок, на котором надела кимоно с оранжевым поясом.
"Кимоно идеальное для Грузии - не видно, сколько я ем", - написала Оляя.
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