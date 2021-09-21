Телезвезда Ольга Мартыновская показала себя, заинтриговав фанатов

Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская является судьей "Мастер Шеф". Красотка живет с дочерью во Франции, а в Украину приезжает на съемки проекта. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новом фото, которое Ольга поделилась в Инстаграм, красотка была в блузе и длинной юбке. Красотка выставила животик, подшучивая таким образом, что в положении.

"А дальше сами", - предложила Мартыновская поговорить фанатам.

На одном из следующих сторис Ольга уже показывала свои ножки, лежа на кровати. Красотка была в халате и показывала только ноги.

"А в третьих - мы все еще в Грузии", - написала Ольга под роликом в сторис Инстаграм.

После этого Мартыновская опубликовала снимок, на котором надела кимоно с оранжевым поясом.

"Кимоно идеальное для Грузии - не видно, сколько я ем", - написала Оляя.

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