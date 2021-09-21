Судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская поделилась откровением о своей семье
Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская рассказала о личномна своей странице в Инстаграм.
«Честно признаюсь, что в юные годы вообще никак не связывала себя с кухней, и точно не видела себя шеф-поваром. Для меня еда была просто жизненной необходимостью. Как и каждому из вас нужно было что-то приготовить, чтобы выжить», - поделилась она.
Ольга Мартыновская добавила, ее мама называла кухню – неблагодарной работой. «А такие установки родом из детства откладываются в голове на всю жизнь», - отметила шеф-повар.
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Ольга Мартыновская призналась, что у нее были непростые отношения с едой.
Но не смотря на все это Мартыновская сумела создать гастрокультуру в своей новой семье , и учить этому других.
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