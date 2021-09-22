Судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская поделилась откровением

Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская показала архивное фото на своей странице в Инстаграм.

Ольга Мартыновская родом из портового Николаева, там она окончила ВУЗ и получила высшее образование как экономист. Позже девушка отправилась по обмену на учебу во Францию, где и пристрастилась к кулинарии.

В новых сторис Ольга призналась, что в детстве она не проводила время с мамой и бабушкой на кухне.

«Я не из тех, кто в детстве пек с мамой или бабушкой пирожки. У меня не было такого опыта. Не знаю, к сожалению, или к счастью», - призналась она.

Судья "МастерШеф" рассказала, что росла в семье, в которой был культ еды - все садились за стол трижды на бень и поглощали пищу быстро и жадно. Ни о какой красивой сервировке и смаковании блюд речи не шло.

Также Ольга Мартыновская показала архивное фото с мамой, на которую она невероятно похожа.

Напомним, Ольга Мартыновская была участницей "МастерШеф" в 2013 году. Тогда она одержала победу в шоу, что стало большим толчком в ее карьере. После этого Ольга стала шеф-поваром во Франции.

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