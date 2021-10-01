Известные шеф-повара и судьи популярного кулинарного шоу "МастеШеф" Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский объявили о важном событии

Как передает Politeka.net, Ольга Мартыновская прославилась как победительница шоу "МастерШеф", в котором стала победительницей 3-го сезона. Сейчас она сама является судьей этого шоу вместе с известным шеф-поваром - Владимиром Ярославским.

Так, на этот раз Ольга Мартыновская опубликовала новую серию фото на своей странице в Инстаграм. На кадре она вместе со своим коллегой Владимиром Ярославским в прыжке радостно кричит. Под фото она решила поделиться радостной новостью.

"С детства меня преследовало четкое осознание того, что успех - это путь. Длинный, эмоциональный, порой нелегкий и болезненный.

Наш с @yaroslavskyi_vova путь к книге был именно таким - изнурительным, не всегда понятным, немного длинным. Но, о Боги, это было невероятно и незабываемо ⠀

Мы получили первую книгу. Наконец. И я делюсь этой новостью с вами! Верю ли я, что нам удалось? Верю и благодарю каждого, кто поверил в нас! Месяца ежедневной работы и бессонных ночей. Большая команда. 26 раз внесения поправок в обложку. 6 переверсток. Еще правки. Смех. Слезы. Смех сквозь слезы. ⠀

Мы печатали книгу самостоятельно, не привлекая к этому процессу издательство. Ведь нам было важно, чтобы книга стала доступной каждому, кто о ней мечтал. И да, я вполне официально заявляю: нам удалось! ⠀

«100 рецептов на каждый день» - наша с Вовой гордость! И наше большое «спасибо» вам - за понимание, доверие и безграничную любовь к тому, что мы создаем 🙏🏻 ⠀ Финальный этап ... Уже совсем скоро, кто оформил предзаказ, получат наш кулинарный эксклюзив. И мой путь еще раз оправдает себя благодаря вам! Обнимаю и жду фото блюд из нашей книги", — рассказала Ольга Мартыновская.

Ранее сообщалось, судьи шоу "Мастер Шеф" Ярославский и Мартыновская подогрели слухи о своем романе: "Лучшие моменты жизни"

Также, судья "Мастер Шеф" Мартыновская разоткровенничалась о своих достижениях, вспомнив молодость: "Я буду гордиться"

Politeka рассказывала, судья "Мастер Шеф" решилась на откровения о сложных отношениях: "Честно признаюсь..."