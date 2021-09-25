Известный кулинар, шеф-повар и судья нового сезона шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился кадрами с отдыха
Как пишет Politeka.net, 42-летний управляющий и совладелец ресторана "Lucky", бренд-шеф магазина "Good Wine" стал одним из трех судей популярного кулинарного шоу "Мастер Шеф" на телеканале СТБ. В сети Ярославскому приписывают роман с шеф-поваром Ольгой Мартыновской, которая также стала судьей шоу.
В своем Instagram Ярославский поделился кадрами с отдыха в Испании и написал очень необычный пост.
"Круто, когда есть с кем разделить лучшие моменты жизни. Круто, когда есть кому позвонить и просто спросить: - как ты там ?
Ценю эти мелкие но очень важные для меня моменты. Обнял", - написал Ярославский.
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"Обнимаю ❤️❤️ ", - ответила на пост Мартыновская.
Кроме этого, судья "Мастер Шеф" опубликовал атмосферное видео с прогулки на яхте. В комментариях поклонники сделали предположение, что видео снимала Ольга.
"Очень круто 🔥🔥🔥 надеюсь, за кадром голос Ольги?! 😃👍💕 ", "Круто! 🔥🔥🔥 ", "Я тоже. Счастливчики те, кто имеет таких людей. Ценю своих ❤️ И мы вас обнимаем 🙏❤️ ваши подписчики", - написали в сети.
Ранее Politeka писала, что Мартыновская рассказала о своем " романе "с судьей" Мастер Шеф "и показала фото:"всегда побеждает он".
Напомним, что судья" Мастер Шеф " Мартыновская разговорилась о своих достижениях, вспомнив молодость: "я буду гордиться".
A еще Politeka сообщала, что Ярославский раскрыл, как расплачивается за судейство в "Мастершеф": "Это действительно тяжело".