Відомий шеф-кухар і один із суддів телешоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розкрив, як розплачується за участь у програмі

Володимир Ярославський відомий як шеф-кухар. Він брав участь у багатьох телевізійних проектах, але зараз займається суддівством в шоу "МастерШеф". Також, як відомо, Володимир відомий своєю відмінною фізичною формою. Він активно веде соціальні мережі, де розповідає про свій досвід схуднення і роботу шеф-кухарем. Про це передає Politeka.net.

Цього разу Володимир Ярославський на своїй сторінці в Instagram опублікував нові фото. На знімках він в білій сорочці і фартусі джинсового кольору дивиться в сторону. Суддя "МастерШеф" вирішив поділитися, як він розплачується за участь у програмі.

"Сьогодні трохи про складність

І найбільше про роботу. Для мене, найскладніший час, коли я поєдную знімальний процес МастерШеф з основною зайнятістю. Звичайно, я готуюся заздалегідь, готуємо страви, плануємо зміни в меню і новинки. Також протягом процесу я навідуюся вранці в ресторан - вже в 9 я тут і звичайно, що після робочої зміни МастерШеф я знову ввечері в ресторані 19.00 і я на місці - і так майже 3 місяці і без вихідних-тому коли немає зйомок - я цілий день в ресторані! Зазвичай вранці обговорюємо всі процеси, а ввечері це вже робота з гостями і сам сервіс. Але це дійсно, важкувато

Звичайно що мрієш про вихідні і ще більше про відпустку, але робота є робота. І моя-це більше справа життя, тому моя втома трохи інша) Я продовжую займатися меню вже в двох ресторанах і дуже різними стравами для них - тому що концепти зовсім інші, персоналом і контролюю якість, шукаю нових виробників, як ви бачите подорожую в пошуках нових продуктів, просто мій день ще більше. Не вистачає тільки часу на дослідження. Як колись я робив з інфузією ароматів квітів в страви або в пошуках нових смаків завдяки корисної благородної цвілі. Але думаю скоро все буде!",- розповів Володимир Ярославський.

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