Известный шеф-повар и один из судей телешоу "МастерШеф" Владимир Ярославский раскрыл, как расплачивается за участие в программе

Владимир Ярославский известен как шеф-повар. Он участвовал во многих телевизионных проектах, но сейчас занимается судейством в шоу "МастерШеф". Также, как известно, Владимир известен своей отличной физической формой. Он активно ведет социальные сети, где рассказывает о своём опыте похудения и работе шеф-поваром. Об этом передает Politeka.net.

На этот раз Владимир Ярославский на своей странице в Инстаграм опубликовал новые фото. На снимках он в белой рубашке и фартуке джинсового цвета смотрит в сторону. Судья "МастерШеф" решил поделиться, как он расплачивается за участие в программе.

"Сегодня немного о сложности

И более всего о работе. Для меня, самое сложное время, когда я совмещаю съемочный процесс МастерШеф с основной занятостью. Конечно, я готовлюсь заранее, подготавливаем блюда, планируем изменения в меню и новинки. Также в течение процесса я наведываюсь утром в ресторан - уже в 9 я тут и конечно, что после рабочей смены МастерШеф я снова вечером в ресторане 19.00 и я на месте - и так почти 3 месяца и без выходных - потому когда нет сьёмок - я целый день в ресторане! Обычно утром обсуждаем все процессы, а вечером это уже работа с гостями и сам сервис. Но это действительно, трудновато

Конечно что мечтаешь о выходных и еще больше об отпуске, но работа есть работа. И моя - это больше дело жизни, поэтому моя усталость немного другая) я продолжаю заниматься меню уже в двух ресторанах и очень разными блюдами для них - потому что концепты совсем другие, персоналом и контролирую качество, ищу новых производителей, как вы видите путешествую в поисках новых продуктов, просто мой день еще больше. Не хватает только времени на исследование. Как когда-то я делал с инфузией ароматов цветов в блюда или в поисках новых вкусов благодаря полезной благородной плесени. Но думаю скоро все будет!", - рассказал Владимир Ярославский.

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