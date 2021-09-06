Украинский ресторатор Владимир Ярославский, судья "Мастер Шеф", показал, как проводит время с семьей

Как пишет Politeka.net , Владимир Ярославский раньше страдал от лишего веса, но к новому сезону "Мастер Шеф" ресторатору удалось похудеть благодаря спорту и правильному питанию. Звезда кроме ТВ активно ведет Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На кадрах Ярославский показал не только себя, но и сестру с детьми. Владимир показал, как все семейство отправилось искать грибы в лес. Но украинцы обратили внимание на одно видео, где маленький ребенок сидит за рулем автомобиля.

"Грибочков на работу привез

Вся семья на отдыхе вместе!

Это и традиции и невероятные эмоции! Обожаю такие моменты!", - написал Ярославский.

Фанаты поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:

"Классные грибы! Вплоть себе захотелось. Но, Боже, люди, не сажайте детей за руль !!!! Пожалуйста! Это ОЧЕНЬ опасно! Даже если вам кажется, что вы едете очень медленно. Представьте себе, вам придется резко затормозить", "Ребёнка за руль. И это ещё показывать.....", "По проселочным дорогам можно и ребенка посадить за руль,у нас только так и научилась", "Владимир, не показывайте плохой пример Ребенку не место за рулём, малейшая ситуация и это может закончиться плохо. Вы можете быть уверенны в себе, как водитель на 100%, но, к сожалению, есть много других неадекватных водителей".

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