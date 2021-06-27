Судья «Мастер Шеф» Владимир Ярославский похвастался отменной физической формой

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм он опубликовал фото, на котором позировал без футболки, и рассказал, что похудение и спорт пошли ему на пользу.

«Вообще я с детства спортивный. Хотя чаще всего просто работал с отцом на земле и помогал бабушке и дедушке. Поэтому форма у меня была всегда. Я легко подтягивался 20 раз, 3-4 раза делал подъем переворотом и любил играть в волейбол и хоккей», - рассказал Ярославский.

Сейчас шеф-повар понял, что без физической активности не представляет себе жизни, поскольку она мотивирует. По словам Ярославского, он стал больше успевать, а также чувствовать подъем сил и жизненной энергии.

«Все это связано с общей жизненной энергетикой. Мне кажется, что я стал смотреть на мир более позитивно, меня уже не так раздражают какие-то нюансы», - признался он.

«Любовь творит чудеса)))», «Ваша трансформация огонь», «В невероятной форме сейчас», «Фигура супер», - пишут пользователи сети.

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