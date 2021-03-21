Український шеф-кухар і суддя проекту "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська побалувала публіку пікантними кадрами

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала дуже відверте фото, розбурхавши своїх шанувальників. Красуня одягла бежевий корсет білизняного типу і чорні міні-шорти, які більше були схожі на труси. Вона сіла на крісло і вигнулася таким чином, щоб продемонструвати свій животик.

«Good morning. Навіть не можу повірити, що вже за добу я буду летіти до Грузії. Трохи хвилююсь насправді через ці карантинні міри, яки звалилися на нас як сніг на голову, але вірю, що все буде добре. Грузія, до речі, буде зустрічати нас дощами, можливо все негативне вже забрала на себе погода. Готую для вас невеличкий сюрприз та хочу запитати: Що б ви хотіли побачити з моєї поїздки?",- підписала фото Мартиновська.

У коментарях ефектній зірці "Майстер Шеф" залишили масу приємних відгуків.

"У вас фігура-мрія. Супер", "яке пікантне фото", "Хіба я зможу сьогодні спокійно дивитися Майстер шеф?!", "Красуня", «кров з молоком», "шикарна, що тут скажеш", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Ярославський і Мартиновська з «Майстер Шеф» побешкетували на кухні, закінчилося танцями на столі: «солодка парочка».

Як повідомляла Politeka, суддів "Майстер Шеф" Ярославського і Мартиновську запідозрили в романі, в мережі ахнули: "Скоро і весілля зіграєте!".

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