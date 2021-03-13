Відомий ресторатор і телеведучий проекту "Майстер Шеф"Ектор Хіменес-Браво постав у симпатичному рожевому піджаку

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram відомий телеведучий розмістив цілу добірку фотографій з майбутнього випуску шоу, в якому беруть участь зірки Ксенія Мішина, Іраклій Макацарія та Максим Михайлюк.

На фото постали як окремо красень Ектор, так і інші учасники проекту.

У свою чергу, ресторатор запропонував шанувальникоам вибрати, на цей раз не з його фото, а з тих, за кого вони голосують.

Думки передплатників дамського серцеїда розділилося. Кожен написав за кого "деоржит кулачки".

Ектор Хіменес-Браво написав: "субота! А це означає, що вся сім'я збирається о 19: 00, щоб подивитися новий вибуховий випуск «Майстер шеф» 🔥. Кулінари підготували нелегке завдання для зіркових холостяків і вже не холостячки Ксенії. За кого тримаємо кулачки: Іраклі? Макса? або Ксенію?"

Шанувальники тут же кинулися писати кому віддають свою перевагу, хтось віддавав свій голосза Ксенію, хтось за Макса, але найбільше, особливо жіноча частина передплатниць Ектора, вважала за краще "вболівати" за Іраклі.

"Обожнюю Майстер-шеф, дуже круте шоу 🔥 спасибі вам за нього ❤️ кілька разів намагалася дивитися інші кулінарні шоу-взагалі не те", "Ну це ж не чесно, як тут бути і нехай пробачить Ксенія, але. Іраклі звичайно ж. Іраклі. 🔥 🔥 🔥 😍 ", "Шикарний чоловік 🔥", "Обожнюю це шоу, дуже добре, багато чому вчить, а справедливість Ектора вражає, просто він супер!!!!!❤ ️ 🔥 😍 ",- написали фанати.

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