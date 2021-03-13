Известный ресторатор и телеведущий проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предстал в симпатичном розовом пиджаке

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм известный телеведущий разместил целую подборку фотографий из предстоящего выпуска шоу, в котором участвуют звезды Ксения Мишина, Ираклий Макацария и Максим Михайлюк.

На фото предстали как отдельно красавец Эктор, так и другие участники проекта.

В свою олчередь, ресторатор предложил поклонникоам выбрать, на этот раз не из его фото, а из тех, за кого они голосуют.

Мнения подписчиков дамского сердцееда разделилось. Каждый написал за кого "деоржит кулачки".

Эктор Хименес-Браво написал: "Суббота! А это значит, что вся семья собирается в 19:00, чтобы посмотреть новый взрывной выпуск «Мастер шеф» 🔥. Кулинары подготовили нелегкую задачу для звездных холостяков и уже не холостячки Ксении. За кого держим кулачки: Иракли? Макса? или Ксению?"

Поклонники тут же бросились писать кому отдают свое предпочтение, кто-то отдавал свой голосза Ксению, кто-то за Макса, но больше всего, особенно женская часть подписчиц Эктора, предпочла "болеть" за Иракли.

"Обожаю мастер-шеф, очень крутое шоу 🔥 спасибо вам за него ❤️ несколько раз пыталась смотреть другие кулинарные шоу - вообще не то", "Ну это же не честно, как тут быть и пусть простит Ксения, но. Иракли конечно же. Иракли. 🔥🔥🔥😍", "Шикарный мужчина 🔥", "Обожаю это шоу, очень доброе, многому учит, а справедливость Эктора поражает, просто он супер!!!!!❤️🔥😍", - написали фанаты.

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