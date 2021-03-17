Відомий ресторатор і телеведучий проекту "Майстер Шеф", Ектор Хіменес-Браво, похвалився торсом

Нерідко відомий кухар балує своїх шанувальників досить цікавими знімками в плавках, повідомляє Politeka.net. Цього разу телеведучий вирішив також показати свій торс, присівши на краєчок басейну.

Ектор опустив ноги в найчистішу воду. З одягу на ньому були лише кольорові плавки. Ресторатор прибрав волосся назад і посміхнувся, дивлячись в камеру.

"Цим постом я закликаю весну і сонце в Україні 🌺

Якщо ви теж хочете, щоб швидше потепліло ставте ☺️ в коментарях!",- написав Хіменес-Браво.

За сім годин публікація зібрала майже 6000 лайків і багато коментарів:

"Дуже хочу тепла 😊👍🏻👍🏻👍🏻🌞🌞🌞🌞...Всім гарного дня....", "Аполлон!Сильний, красивий, розумний!Сонечко буде!Всьому свій час!❤🔥❤", "Красунчик", "щось слабенько. Мабуть шорти зайві😍 😂 😂 😂", " хочемо 😍", "☀️☀️☀️ сонечко і весна приходь!❤ ️ ", "🌞 🌞 🌞разом ми сила🙌 🙌 🙌", " обожнюю вас Ектор😍", " ваші слова Богу у вуха ❤️😊🌞🌞🌞🌞🌞", "дуже чекаємо СОНЕЧКО🔥", "вже прийшла, плюси, не мінуси", "так,Сонця нам дуже не вистачає", "Ай молодець🔥", "Ооо.дивись не тюкнись вниз😆", " спасибі, Ектор. Сподіваємося, це допоможе"," 🌞 🌞 🌞 гарного дня", " ❤ ️цього року зима в Україні просто нескінченна..як же серце хоче тепла..сонечка)))", "дуже хочеться тепла, але ви вже просили в Колумбії щось не вийшло як то кажуть всьому свій час 😮".

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