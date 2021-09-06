Український ресторатор Володимир Ярославський, суддя "Майстер Шеф", показав, як проводить час з сім'єю

Як пише Politeka.net , Володимир Ярославський раніше страждав від зайвої ваги, але до нового сезону "Майстер Шеф" ресторатору вдалося схуднути завдяки спорту і правильному харчуванню. Зірка крім ТБ активно веде Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На кадрах Ярославський показав не тільки себе, а й сестру з дітьми. Володимир показав, як все сімейство вирушило шукати гриби в ліс. Але українці звернули увагу на одне відео, де маленька дитина сидить за кермом автомобіля.

"Грибочків на роботу привіз

Вся сім'я на відпочинку разом!

Це і традиції і неймовірні емоції! Обожнюю такі моменти!",- написав Ярославський.

Фанати поставили понад 7 тисяч лайків і написали коментарі:

"Класні гриби! Аж собі захотілося. Але, Боже, люди, не саджайте дітей за кермо !!!! Будь ласка! Це дуже небезпечно! Навіть якщо вам здається, що ви їдете дуже повільно. Уявіть собі, вам доведеться різко загальмувати", " дитину за кермо. І це ще показувати.....", "По путівцях можна і дитину посадити за кермо,у нас тільки так і навчилася", " Володимир, не показуйте поганий приклад дитині не місце за кермом, найменша ситуація і це може закінчитися погано. Ви можете бути впевнені в собі, як водій на 100%, але, на жаль, є багато інших неадекватних водіїв".

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