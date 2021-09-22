Зірка кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська вразила одкровенням в мережі

Як повідомляє Politeka.net, відома телеведуча, суддя шоу "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася в мережі архівними кадрами зі свого навчання у Франції, а в підписі до посту відверто розповіла про свій шлях і становлення, а також про особисті досягнення.

Виявилося, що Ольга повинна була стати економістом, але доля підготувала їй інший шлях. "Я не сперечалася з долею, не виключала шансу спробувати, не говорила "ні" – я довірилася і пішла за нею", - зазначає телеведуча. Вона зізнається, що історія її особистого і професійного становлення непроста, але вона радіє, що все склалося саме так.

"Сьогодні я розумію, як сильно люблю своє життя і обрану професію. Я вдячна собі за вибір. А він, повірте, ніколи не буває несвоєчасним або пізнім. У моєму житті є 2 великих досягнення, якими я завжди буду пишатися - моя дочка Віра і моя професія. І я щаслива, адже точно на своєму місці! Ні про що не шкодую і ще раз дякую собі, що пішла за своїм бажанням", - поділилася Мартиновська.

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