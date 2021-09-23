Переможниця і суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартиновська відкрила завісу над особистим життям

32-річна зірка "МастерШеф" вже була заміжня і навіть народила дочку, але шлюб зазнав фіаско. Зараз Мартиновська повністю поглинена роботою (крім участі в проекті в якості судді, випускає ще свої книги рецептів) і виховання п'ятирічної дочки. Про особисте життя Ольга воліє не розпростнятися.

Так було донедавна. Поки в мережі не заговорили про її роман з колегою, теж дольй "МастерШеф" Володимиром Ярославським.

У своїх " сторіз "Мартиновська днями розповіла про дитинство і свій кулінарний шлях, згадавши про якогось"любовного героя". Шанувальники закидали кухаря питаннями і різними припущеннями.

"А ви теж чекали більше продовження цієї істоіі, ніж мій кулінарний шлях?",- запитала вона у передплатників, давши їм можливість вгадати, хто її коханий.

"Щиро посміялася над вашими відповідями: кулінарний маніяк, Монатік, Саакашвілі...",- відреагувала Ольга на відповіді фанатів.

"Тут ще підписниця скинула ТОП новина кулінарної України, поки я в Грузії", - суддя "МастерШеф" показала скрін новини про те, що вони з Ярославським чекають дитину.

"Не дивно, звідки такі новини. Завжди перемагає він❤️", - підсумувала Ольга, показавши фото з Володимиром і донькою.

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