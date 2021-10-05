Ресторатор и судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво недавно признался, что у него есть возлюбленная, но кто она держит в секрете

49-летний шеф-повар с колумбийскими корнями, как известно, давненько "осел" в Украине, в прошлом году он даже получил гражданство. Эктор активно ведет микроблог в Инстаграм, радуя миллион своих подписчиков не только кулинарыми изысками, но и личными кадрами. При этом о любовных похождениях прославленный кулинар предпочитает не распространяться.

Правда, похоже, заядлый холостяк в последнее время остепенился. Хименес-Браво выставил свежее фото, на котором показал со спины свою возлюбленную. Оба они были в белых халатах.

Публика в комментариях гадает, кто же пассия Эктора. Большинство склоняются к тому, что его избранницей стала экс-победительница, а ныне судья "МастерШеф" Ольга Мартыновская. Последняя тоже не рассказывает о личной жизни, известно, что она развелась с мужем и самостоятельно воспитывает дочь.

"Мартыновская Оля, красивая женщина и трудоголик 100% - у неё другой маникюр"

"Узнаю Мартыновскую сзади) - продолжаем расследование кто эта красотка🔥"

"Когда же уже увидим эту прекрасную особу😍 - Так это ж Мартыновская! Не видите, что ли - халаты, тапки - всё отельное. А раньше были фотки, что они всей толпой отдыхают вместе"

"Ого, она выше вас ростом"

"Интересно было узнать про ваших женщин)"

"Ох и Эктор! Шалун!!!"

Напомним, Эктор Хименес-Браво объявил, какая девушка станет его женой: "Сто процентов…"

Как сообщала Politeka, Эктор Хименес-Браво показал свои мускулы, нарвавшись на новую волну гнева: "Похоже, крыша съехала"

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