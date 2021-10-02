Ресторатор, судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво много времени проводит в спортзале, а результатами тренировок хвастается в Сети, вызывая неоднозначную реакцию

Известный ресторатор из Канады, который давно живет и работает в Украине, привлекает внимание к себе не только кулинарным талантом, пишет Politeka.net.

Судья "Мастер Шеф" рассказывал, что занимается спортом примерно четыре раза в неделю, и даже во время отдыха старается найти зал, чтобы пойти на тренировку.

Результаты ресторатор демонстрирует в своем Инстаграм. Так, на новом фото Эктор Хименес-Браво позировал в одних плавках, лежа на надувном матрасе в бассейне.

Таким оригинальным способом ресторатор поздравил всех с Днем учителя. В Сети неоднозначно отреагировали на столь смелый снимок.

"Хорошо, что хоть в шортах", "Что с ним происходит....? зачем эти г**ые фотки...???😮😮", " Печалька , да и только! Хоть шорты надел на День учителя. А то помню на наше Рождество голый в кровати лежал и поздравлял 🤮", "У Эктора, похоже, крыша съехала в стиле ню)", - написали комментаторы.

Отметим, Эктор Хименес-Браво несколько дней назад также выкладывал подобный снимок, где прикрылся арбузом.

"Ради работы готов на многое", - написал он тогда.

Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" в эффектном костюме заставил украинок пофантазировать

А еще Politeka писала, что уехавший в Канаду Хименес-Браво объяснил, чем украинцы отличаются от канадцев

Также Politeka сообщала, что Хименес-Браво рассказал о расставании с возлюбленной-украинкой