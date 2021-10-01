Главный судья шоу "МастерШеф" и известный ресторатор и шеф-повар Эктор Хименес-Браво рассказал, чем канадцы отличаются от украинцев

Эктор Хименес-Браво является известным шеф-поваром. Он прославился благодаря шоу "МастерШеф", где уже 11 сезонов является главным судьей. Как передавала Politeka.net, Эктор, после съемок последнего сезона шоу, покинул Украину и уехал на два месяца в Канаду. Там находится его дом.

Так, на этот раз Эктор Хименес-Браво опубликовал новые видео на своей странице в Инстаграм. Ему пришел вопрос о том, что такое канадский стиль жизни, и как он отличается от украинского. Эктор ответил на вопрос и объяснил, чем ему больше нравится жить в Украине.

"Канадские действия - это много работать, как все остальные, но они здесь очень спокойные. Каждое решение - очень долгое и нужно быть всегда очень пунктуальным", — объяснил шеф-повар.

"Украина, я думаю принимает решения еще быстрее. Я это люблю, это супер. Потому что, когда ты хочешь сделать бизнес, то ты хочешь всё рассчитать быстрее, и поэтому я люблю Украину", — рассказал Хименес-Браво.

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