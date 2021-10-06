Ресторатор и судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, что готовится к возвращению в Украину, и поделился интересными фактами о Канаде, где находится сейчас.

Как известно, шоумен колумбийского происхождения до приезда в Украину жил в разных странах. Однако, своим домом помимо Киева он считает именно Канаду. Недавно Эктор улетел туда, чтобы немного отдохнуть. В своем новом посте в Инстаграм он рассказал, что эта поездка подходит к концу, пишет Politeka.net.

«Мой отдых идёт к завершение и совсем скоро я буду в Киев», - написал ресторатор (орфография автора сохранена).

Хименес-Браво решил поделиться с украинцами интересными фактами о Канаде, которые люди вряд ли знают. Так, он написал, что в этой стране нет воров, местные жители не ходят в гости без приглашения, все праздники отмечают с семьей, инфраструктура развита даже в самой глуши, а продукты поражают своим отличным качеством.

«Украинцы в Канада успешны. Потому что в Украина, мы все, к сожалению, сталкиваемся с коррупция и часто наши таланты не оценивают…В Канада если у тебя есть идея — она всегда будет услышана и вам дадут возможность ее реализовать, главное желание от вас», - рассказал также Эктор.

Этот пост он сопроводил серией своих фото, сделанных в Канаде. На одном из них шоумен позирует верхом на коне.

«Красавчик», «Классный пацан», «Какая красивая у вас одежда, как все подобрано со вкусом», «Очень красивые фотки. Эктор умеет отдыхать, можно только порадоваться за человека», - оценили пост Хименеса-Браво поклонники.

Напомним, Мартыновская не сдержала эмоций, комментируя отношения с Хименесом-Браво.

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