Відомий ресторатор і блогер Ектор Хіменес-Браво розповів, у якої дівчини є шанс стати його дружиною

Як повідомляє Politeka.net, відомий Українсько-канадський ресторатор і шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво, який багато сезонів був суддею шоу "Майстер Шеф", часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу харизматичний холостяк розповів у своїх сторіс, яка дівчина зможе підкорити його серце.

Раніше Ектор розмістив в сторіс питання до фоловерів: "Чи готові почути той самий секрет про мої стосунки?". А потім через час він все відповів, яка дівчина зможе його підкорити: "Я буду з тією дівчиною, сто відсотків, Я віддам своє серце тій дівчині, яка дозволить полює за нею".

Відзначимо, що раніше Хіменес-Браво розповів шанувальникам, що у нього в житті двічі були серйозні стосунки – з канадкою і українкою, проте не склалося ні з однієї, ні з другої з різних причин.

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво повідомив про листи з погрозами: "Я не даю другий шанс".

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