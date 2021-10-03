Відомий ресторатор Ектор Хіменес-Браво поділився в мережі інтригуючим фото з дівчиною

Як повідомляє Politeka.net, популярний в україно-канадський ресторатор, шоумен і суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився в Instagram цікавим кадром із загадковою дівчиною, а в підписі до нього розповів про свої спостереження за українськими та канадськими жінками.

На фотографії Ектор і його компаньйонка стоять біля величезного панорамного вікна, чи то в квартирі, чи то в готелі. Перед камерою обидва з'явилися в затишних білих халатах, а у дівчини ще й рушник на голові. Вона стоїть спиною до камери і дивиться у вікно, а Ектор милується нею.

У підписі до фото Хіменес-Браво поділився своїми міркуваннями і порівняв канадських і українських жінок: "Українські дівчата – це не про гонку, хто сильніший, не про трудоголізм, не про те, як довести всім чоловікам! Про що ж вони? Поки я був у Канаді, можу сказати, що трудоголізм цих дівчат спочатку зростає в іншій екосистемі. Там інший менталітет: всі прагнуть бути номер 1, вирощують цю цінність з малого, бути успішніше, змагайся, досягай і перемагай. Українки вже ідеальні. Вже прекрасні. У них ідеальний баланс робота-сім'я, і дуже важливо те, що вони приклад справжньої жіночої ролі, якою має бути жінка".

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