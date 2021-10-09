Главный судья шоу "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво после 2 месяцев пребывания в Канаде, собрался обратно в Украину.

Как передает Politeka.net, Эктор Хименес-Браво является известным шеф-поваром и ресторатором. Он прославился благодаря своему участию в шоу "МастерШеф". Уже 11 сезонов он является неизменным главным судьей проекта. Сейчас шеф-повар находится в Канаде, куда уехал на 2 месяца.

Так, на этот раз Эктор Хименес-Браво опубликовал новые кадры на своей странице в Инстаграм. На видео он показывает как собирает чемоданы. Как известно, около 2 месяцев назад судья "Мастер Шеф" покинул Украину и поехал к себе домой, в Канаду. Там у него есть свой дом. Теперь он собирается обратно в Украину.

"Я езжу Украина-Канада, Канада-Украина, и я всегда с чемоданом. Я чуть-чуть устал от этого", — пожаловался Эктор Хименес-Браво.

Также, он подготовил подарки для своей любимицы - Лупиты. Как известно, это его собака, которая осталась в Украине.

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