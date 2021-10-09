Ресторатор и судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как развлекается над землей, а также рассказал украинцам о вещи, которую бы изменил.

Как пишет Politeka.net, Эктор-Хименес Браво является успешным украинским ресторатором колумбийского происхождения. Также звезда судит в проекте "Мастер Шеф", а еще ведет активно блог в социальных сетях.

На новом фото Эктор показал, как летал на вертолете. Хименес-Браво улыбался, показав большой палец на камеру.

"КАКУЮ 1 ВЕЩЬ Я БЫ ИЗМЕНИЛ В СВОЕЙ ЖИЗНИ?

Я очень долго думал над этим вопросом. Вот правда. Если оглянуться, то можно увидеть много сожалений, 3 войны, тяжёлое расставание, потери близких, потери любви, потери бизнесов, угрозы жизни..

Но как мы можем стать кем-то, если всего этого не будет? Представьте, что вы изменили что-то в своей жизни, тогда ведь будущее будет совершенно другим.

Отец

Может я и хотел бы, все же, поговорить со своим отцом в последний раз, и выслушать его, почему он так поступал, а не иначе — но его уже нет, и здесь не о чем говорить.

Дети

Может быть я и хотел бы завести детей, когда у меня была возможность, но я думал что не было времени. Время было, а вот возможность та уже ушла —это легче исправить, у меня ещё все впереди.

Детство

Может быть я и хотел бы, чтобы мая семья всегда и сразу меня поддерживала, чтобы я рос в любви и заботе, а не в 16 лет жил в комнатке 2х2 и работал по 16 часов. Но тогда, может я и не был бы таким голодным на работу, и все мои сильные стороны — просто не появились бы?

Подумайте, может не стоит жалеть? Стоит улучшать себя каждый день. И если вы сегодня лучше, чем вчера — вы уже все исправили.

Давайте поговорим, что одно вы бы исправили в своей жизни?

Напишите. Буду ждать и читать ваши комментарии, по возможности отвечать", - написал Эктор.

Фанаты начали комментарировать сразу публикацию:

"Прекрасный пост! Я бы хотела чуть пораньше понять, что мне интересна другая область для работы. Было бы больше опыта сейчас!", "Эктор! В кителе Вы лучше! Возвращайтесь на землю", "Я бы скорее не то что прям изменить хотела бы, а вернуть время на 5 лет назад. И вот тогда меняла бы".

Напомним, судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво пожаловался на своё состояние перед отъездом в Украину

А еще Politeka писала, что Хименес-Браво из «Мастер Шеф» честно рассказал о большой ошибке

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