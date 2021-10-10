Известный шеф-повар, ресторатор и судья популярного кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво вернулся в Украину к своей любимице.

Как передает Politeka.net, Эктор Хименес-Браво является известным ресторатором и шеф-поваром. Он прославился в Украине благодаря своей работе в шоу "МастерШеф", где он уже 11 сезонов остается главным судьей.

Так, на этот раз Эктор Хименес-Браво опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, шеф-повар сразу после окончания съемок 11-го сезона шоу "Мастер Шеф" отправился к себе домой, в Канаду. По завершению времени он решил вернуться в Украину к своей любимице.

"Я уже в Киеве, в Украине. Я дома!", — с радостью рассказал Эктор Хименес-Браво.

"Еду домой к любимой, и к Чоко с Лупитой. Соскучились по ним в Сториз?", — спросил шеф-повар.

Он показал кадры со встречи со своими любимцами в своём доме в Ирпени.

"Лупита хочет, чтобы вся любовь доставалась только ей. Настоящая девочка", — описал свою любимицу шеф-повар.

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