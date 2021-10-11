Известный ресторатор и судья шоу «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво поделился редким фото из личного архива, на котором показал себя в детстве.

Как пишет Politeka.net, шоумен порадовал поклонников новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем Эктор решил показать фото из своего прошлого.

«Hello из 1991 год. Увидел фото Дмитрия Гордона. Принимаю этот флешмоб! Смотри как мы меняться за столько лет, как будто один день прошел, да? Как говорят — люди как вино, с возрастом только лучше», - написал Хименес-Браво.

Он сопроводил публикацию снимком, на котором показал, как выглядела в 1991 году. Тогда Эктор был еще подростком. На фото он позировал в белой рубашке и трогательном свитере. Юный Эктор трогательно улыбался, глядя куда-то вдаль.

Поклонники шоумена не смогли проигнорировать его пост.

«А мне сейчас нравится Эктор, возраст наоборот красит, вы правы, люди как вино с возрастом только лучше», «а Эктор красавец в юности и сейчас + невероятно харизматичный», «Какой хорошенький на фото», «Красивый парень!! Когда-то был черноволосый!», - пишут люди.

Напомним, судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво показал, куда первым делом отправился по возвращении в Украину.

Как сообщала Politeka, судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво вернулся в Украину к своей любимице.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво рассказал о семейной трагедии и признался, что поменял бы в своей жизни.