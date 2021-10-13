Ресторатор и судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, который мечтает себе в жены взять украинку, показал, с кем разделяет сейчас свою огромную постель.
Как пишет Politeka.net, украинский ресторатор, шеф-повар и телеведущий колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво обожает украинок. Звезда рассказывал о том, что украинки очень заботливые, семейные, любящие, красивые и видящие насквозь. Эктор настолько восхищен украинками, что хочет построить семью именно с девушкой из Украины.
А на новых сторис Хименес-Браво показал, с кем делит свою огромную кровать. Эктор на кадрах был в постели, в одеяле можно увидеть двоих собачек - Чоко и Лупиту.
"Чоко и Лупита обычно не хотят просыпаться. Поэтому держат меня в постели до последнего", - написал под кадрами Эктор.
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На еще одном сторис эктор жарил яйца.
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