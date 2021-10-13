Ресторатор и судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, который мечтает себе в жены взять украинку, показал, с кем разделяет сейчас свою огромную постель.

Как пишет Politeka.net, украинский ресторатор, шеф-повар и телеведущий колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво обожает украинок. Звезда рассказывал о том, что украинки очень заботливые, семейные, любящие, красивые и видящие насквозь. Эктор настолько восхищен украинками, что хочет построить семью именно с девушкой из Украины.

А на новых сторис Хименес-Браво показал, с кем делит свою огромную кровать. Эктор на кадрах был в постели, в одеяле можно увидеть двоих собачек - Чоко и Лупиту.

"Чоко и Лупита обычно не хотят просыпаться. Поэтому держат меня в постели до последнего", - написал под кадрами Эктор.

На еще одном сторис эктор жарил яйца.

Напомним, судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво после возвращения в Украину показал, чем порадовать семью

Также Politeka сообщала, что "Мастер Шеф" возмутил украинцев сложным конкурсом, первые кадры

А еще Politeka писала, что судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво впечатлил редким фото из своего архива



