На популярном шоу "Мастер Шеф" придумали конкурс, который вызовет у всех участников интересную реакцию, ведь задание будет совершенно не из простых.
Шоу "Мастер Шеф" выходит в эфир уже много лет, сообщает Politeka.net. За это время много участников сумели прославиться в Украине своим талантом.
Сейчас идет 11 сезон проекта, и новый выпуск должен быть интересным. Участникам предстоит приготовить блюдо, ориентируясь на фото известных мест.
По словам диктора, это самое сложное задание сезона.
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"Это будет эпохальная война", - заявил диктор.
Публикация на Ютуб-канале шоу собрала тысячи просмотров и немного комментариев.
"Полностью потерял смысл смотреть этот выпуск, мало того, что на Ютубе задержка в целую неделю и после ухода Амадора нахватался спойлеров, так ещё и конкурс отстойный", "бредовый конкурс", - возмутились пользователи сети.
На кадрах можно заметить удивленное лицо ресторатора Эктора Хименеса-Браво.
Отметим, шоу "Мастер Шеф" стало выходить в Украине с 2011 года.
20 человек соревнуются на проекте в своих кулинарных способностях. Победитель получит денежный приз в размере 500 тысяч гривен и право учиться в престижной французской кулинарной школе Le Cordon Bleu.
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