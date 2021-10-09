Украинский шеф-повар и судья проекта «МастерШеф» Владимир Ярославский показал свой семейный досуг, поделившись милыми кадрами в Инстаграм.

Об этом пишет Politeka.net. Так, 42-летний кулинар решил рассказать поклонникам о своей семейной традиции. Как выяснилось, его родные любят собираться вместе для похода за грибами.

«Наша семья собирается чаще всего вместе, когда мы выезжаем в лес на тихую охоту! Собирают грибы все, даже самый младший уже умеет находить правильные! Обычно подъем в 4-4.20 утра Выезжаем в 5.45 и даже раньше! Любимое место - Сухолучье По традиции берем кучу вкусностей и завтракаем сразу как прибываем на место, а потом уже к поискам», - рассказал Ярославский.

Он добавил, что его самого привлекали к этой традиции с самого младшего возраста.

«Мама говорила, что начали брать меня на тихую охоту, когда мне был только 1 год», - признался шеф-повар.

В посте он поделился снимками, на которых можно было увидеть, как они с родными собирают грибы.

«Прямо целая банда грибников», - в шутку отметили в комментариях.

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