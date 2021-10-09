Украинский шеф-повар и судья проекта «МастерШеф» Владимир Ярославский показал свой семейный досуг, поделившись милыми кадрами в Инстаграм.
Об этом пишет Politeka.net. Так, 42-летний кулинар решил рассказать поклонникам о своей семейной традиции. Как выяснилось, его родные любят собираться вместе для похода за грибами.
«Наша семья собирается чаще всего вместе, когда мы выезжаем в лес на тихую охоту! Собирают грибы все, даже самый младший уже умеет находить правильные! Обычно подъем в 4-4.20 утра Выезжаем в 5.45 и даже раньше! Любимое место - Сухолучье По традиции берем кучу вкусностей и завтракаем сразу как прибываем на место, а потом уже к поискам», - рассказал Ярославский.
Он добавил, что его самого привлекали к этой традиции с самого младшего возраста.
Муж Пугачевой Галкин похвастался сыном, который растет его копией: «Совсем взрослый уже»
Жена продюсера "Квартал 95" поразила признанием о потере ребенка: "Слава Богу, что он замер"
Потап показал, как выглядит Каменских в реальной жизни без грима и фильтров: "Люблю ее безумно"
Судьи "Мастер Шеф" Мартыновская и Ярославский объявили о событии, которое все ждали: "Наконец"
Победителя Холостячки со Златой Огневич "разгадали" задолго до финала: "Красиво смотрятся"
«Мама говорила, что начали брать меня на тихую охоту, когда мне был только 1 год», - признался шеф-повар.
В посте он поделился снимками, на которых можно было увидеть, как они с родными собирают грибы.
«Прямо целая банда грибников», - в шутку отметили в комментариях.
Напомним, Мартыновская не сдержала эмоций, комментируя отношения с Хименесом-Браво.
Как сообщала Politeka, судья "Мастер Шеф" Ярославский неожиданно обратился к украинцам.
Также Politeka писала, что судьи "Мастер Шеф" Мартыновская и Ярославский объявили о событии, которое все ждали.