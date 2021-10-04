Украинский шеф-повар и судья проекта "МастерШеф" Владимир Ярославский зацепил публику интересным вопросом
42-летний кулинар опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм ряд свежих фото, сделанных на площадке "МастерШеф", и задал необычный вопрос под ними, передает Politeka.net.
Ярославский позировал возле рулетки казино с задумчивым видом.
"Приветствую друзья. Я здесь немного задумался, а что, кроме кулинарии, вас интересует в моем блоге?, - внезапно спросил он, у которого в Инстаграм почти 200 тыс. подписчиков. - Обнял и заранее спасибо за ответы👍 Фото со вчерашнего выпуска "МастерШеф".
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Пользователи тут же стали отвечать:
"Ваш стиль 😍"; "Ваш личный опыт, жизненная философия"; "Путешествия".
Отметим, Ярославский помимо судейства на "МастерШеф" является управляющим и совладелецем ресторана «Lucky», бренд-шефом магазина «Good Wine». Один из 25 лучших шеф-поваров Украины по версии Фокус-листинга 2011 года.
На днях вместе со своей коллегой по "МастерШеф", экс-победительницей, а ныне и судьей этого проекта, Ольгой Мартыновской, выпустил книгу "100 рецептов на каждый день". Пара долгие месяцы работала над изданием, за плечами - 26 правок только обложки, но в итоге их детище увидело мир.
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