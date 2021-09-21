Судья шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как изменился после похудения

Известный украинский шеф-повар заметно постройнел и теперь может похвастаться идеальной фигурой, пишет Politeka.net.

Ранее Ярославский рассказывал, что сбросил 16 килограммов, благодаря своей диете.

Утро судья "Мастер шеф" начинал с большого стакана еды, затем ел ягоды или несладкие фрукты, обед состоял из зеленого салата, рыбы или мяса запеченного, или приготовленного на пару. И ужин был примерно таким же как обед.

На новом фото в Инстаграм Ярославский показал свое подкаченное тело в одних плавках. По словам шеф-повара, он наконец-то попал на долгожданный отдых.

"Море и солнце меня восстанавливают.

На следующей неделе еще будет немного вдохновения в Париже.

И еще, пусть эта фотография будет на память, как работа над собой.

Хотя я хочу быть еще более спортивный, то уже после 42 невозможно? То уже будет слишком?", - написал Ярославский.

За час публикация собрала более 2000 лайков и много комментариев.

"Топовое место с бархатным песком и кристально чистой водой 🔥", "Молодой папа", "Вовочка, остановись. Уже хватит худеть. Форма у тебя шикарная. Но лицо очень худое и выглядит не жизнерадостно. Извини", - написали пользователи сети.

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