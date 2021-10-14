Участники популярного кулинарного проекта «МастерШеф» огорчили украинцев своими знаниями, в то время как Эктор Хименес-Браво смог отличиться на их фоне.
На канале «МастерШеф» в YouTube появилось новое видео, в котором участники проекта получили возможность продемонстрировать знание классической украинской литературы. Так, кулинарам предложили процитировать стихи, которые ассоциируются у них с уткой в вишневом соусе.
На этом этапе у многих участников проекта возникли трудности: они не могли вспомнить подходящие строки классиков.
С заданием идеально справилась ведущая Оля Мартыновская, которая продекламировала стихотворение «Тече вода з-під явора».
А вот колумбиец по происхождению Эктор Хименес-Браво впечатлил, рассказав наизусть еще одно знаменитое стихотворение Тараса Шевченко «Садок вишневий коло хати».
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В комментариях к видео украинцы обратили внимание на общую необразованность участников «МастерШеф».
«К сожалению участники всех выпусков очень не образованные даже по школьной программе. Бывает стыдно слушать их ответы и тем более когда они вообще ничего не могут ответить. Вот уровень нашего образования. Стыдно!», «А я люблю украинскую литературу.Сейчас слушаю аудио книги. Есть возможность», «Мова наша солов'їна!», - пишут люди.
Напомним, судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво вернулся в Украину к своей любимице.
Как сообщала Politeka, судья "Мастер Шеф" Ярославский показал семейную "охоту", в которой участвует с детства.
Также Politeka писала, что судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво пожаловался на своё состояние перед отъездом в Украину.