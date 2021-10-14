Шоу "Мастер Шеф" уже 10 лет снимается в Украине, и заработало много фанатов, поэтому некоторые с нетерпением ждут каждый выпуск, но создатели проекта внезапно огорчили своим сообщением.

Создатели проекта решили "подвинуть" его в программной сетке, передает Politeka.net. Об этом сообщается на официальной странице шоу.

"16 октября в эфир СТБ выйдет сразу два выпуска кулинарного проекта «МастерШеф». А уже с 23 октября новые эпизоды зрители смогут увидеть по обновленному графику - каждую субботу в 22:00, сразу после выпуска легендарного шоу «Україна має талант».

Кто продолжит бороться за победу, а кто не справится с испытаниями? Станет известно в эфире 🔥", - написали авторы публикации.

Пользователи сети негативно отреагировали на такую новость, по их мнению, оба проекта не поделили время, и теперь кулинарное шоу идет слишком поздно.

"Слишком поздно! Кто его будет смотреть в это время???? Пусть Таланты показываю в 22:00!!!! ☹️👎🏻", "Совсем не удобное время, ждите рейтинги упадут, скорее всего смотреть в это время не буду", "Ну кому эта "Україна має талант" нужна? Показывайте ее в 22.00. Люди спать хотят, и так еле досматриваешь мастер шеф! Думаю, мало кто будет ждать до 22.00", - написали пользователи сети.

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