Кадры говорят сами за себя

Победительница, а позже и судья кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская, которой приписывают роман с коллегой Владимиром Ярославским, оказалась в надежных руках чужого мужчины.

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм 32-летняя Мартыновская показала, как снимает стресс перед важным событием. Как известно, сейчас женщина полностью поглощена своей карьерой и работой, но, судя по ее Инстаграм, она всегда находит время для спорта и процедур, которые держат ее тело в тонусе.

В сторис у красотки появилось видео из массажного кабинета. Звезда призналась, что нервничает перед запуском своего авторского курса, поэтому пришла на массаж. Мартыновская без сомнений отдалась в руки профессионала.

«Но Сергей знает, что со мной делать. Антистресс и здоровая спина», - подписала видео звезда «Мастер Шеф».

Отметим, что сегодня Мартыновская является одной из самых популярных звезд в сфере кулинарии.

Напомним, что Мартыновская рассказала о своих достижениях и вспомнила молодость: "Буду гордиться".

Как сообщала Politeka, Мартыновская рассказала об отношениях с Хименесом-Браво: "Нас рассекретили".

Также Politeka писала, что Мартыновская разоткровенничалась о своем «романе» с судьей "Мастер Шеф": "Всегда побеждает он".