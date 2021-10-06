Публіка гаряче обговорює в Мережі "любовний трикутник" на шоу "МайстерШеф". Судді Ольга Мартиновська, Ектор Хіменес-Браво і Володимир Ярославський тільки підливають масла у вогонь

Як відомо, незмінний суддя "МайстерШеф", всесвітньо відомий кулінар Ектор Хіменес-Браво воліє приховувати своє особисте життя. Як шанувальниці не намагалися вивести його на чисту воду, 49-річний шеф-кухар тримає оборону. І ось зовсім недавно зважився на зізнання: у нього є кохана, чиє ім'я він зберігає в секреті, передає Politeka.net.

Правда, в своєму мікроблозі в Instagram Ектор виставив кілька знімків з нею, але так, щоб не було видно обличчя. На останньому такому кадрі суддя "МайстерШеф" позував у халаті, як і його пасія, відвернувшись до вікна.

Багато хто "впізнав" у дівчині колегу Хіменеса-Браво Ольгу Мартиновську. Тут же всі заговорили про їхній роман: "Впізнаю Мартиновську ззаду)"; "Ох і Ектор! Пустун!!!"; "Так це ж Мартиновська! Не бачите, чи що - халати, капці - все готельне. А раніше були фотки, що вони всім натовпом відпочивають разом"; "Ого, вона вище Вас ростом".

Ольга відреагувала на домисли, виставивши в "сторіз" скрін однієї з новин у ЗМІ, з інтригуючим підписом: "Ектор Хіменес-Браво, нас розсекретили🙈 Володимир Ярославський, прости❤️".

Справа в тому, що до цього їй приписували роман саме з самотнім Ярославським. Відзначимо, Мартиновська в розлученні і самостійно виховує маленьку доньку.

Нагадаємо, Хіменес-Браво показав таємну кохану, в мережі " розгадали "її ім'я:" Так це ж..."

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