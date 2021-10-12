Судья "Мастер Шеф" с Эктором Хименес-Браво Владимир Ярославский во время прогулки по осеннему лесу наткнулся на змею и рассказал об этом украинцам.

Как пишет Politeka.net, 42-летний кулинар является совладельцем ресторана "Lucky". Владимира позвали быть судьей популярного шоу "Мастер Шеф" с Эктором Хименес-Браво. В сети активно приписывают Ярославскому роман с Ольгой Мартыновской, третьей судьей популярного кулинарного шоу. Не забывает Владимир и об Инстаграм, где делится самым интересным с фанатами.

На новых сторис Ярославский показал, как ему удалось прогуляться по лесу. Владимир на первом фото показал яркие цвета листьев.

"Утренние осенние цвета", - подписал фото Ярославский.

"Со временем понял, что обожаю любую погоду и время года. Но с солнцем всегда лучше", - написал под вторым сторис Владимир и показал фото у огромного дерева.

На последнем фото Ярославский показал змею, которая пряталась в норе.

"И змею наконец-то увидели", - написал Владимир.

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский показал семейную "охоту", в которой участвует с детства

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