Известный украинский певец Виктор Павлик похвастался своим подрастающим сыном Мишуткой, которого этим летом родила артисту его молодая жена.

В прошлом году Павлик женился в четвертый раз за свою жизнь. Новой избранницей 55-летнего певца стала 27-летняя Екатерина Репяхова, к которой он ушел от предыдущей жены. Этим летом у пары родился сын, которого они решили назвать Михаилом.

Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм Павлик решил показать, как мальчик выглядит сейчас. Певец опубликовал фото, на котором он держит маленького сына перед камерой, поставив его на стол и придерживая под руки.

Маленький Миша и его папа одеты очень похоже: на них серые толстовки с капюшонами. На фото Павлик улыбается, а ребенок смотрит в камеру с интересом.

Пост Виктора Павлика оценил другой известный украинский певец, Павел Зибров.

«Красотень!», - написал он.

Поклонники Виктора также не смогли пройти мимо.

«Обалденный и папа и сынуля!!!», «Чудесная парочка!», «Мужчины», «какой большой», «Копия папа! Всех благ!», «Здоровья и счастья малому и родителям», «Папино счастье», - пишут люди.

Напомним, молодая жена Виктора Павлика показала любимое фото с сыном, который очень на нее похож.

Как сообщала Politeka, молодая жена Павлика рассказала о подарке для сына, который она не смогла вручить.

Также Politeka писала, что Репяхова рассказала о судьбоносной встрече с еще женатым Виктором Павликом.