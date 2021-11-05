27-летняя жена 55-летнего украинского певца Виктора Павлика, Екатерина Репяхова, рассказала о судьбоносной встрече, и показала, где она произошла.
Блогерша часто рассказывает в своем Инстаграм о личном, пишет Politeka.net. В частности, в новых постах девушка рассказала о годовщине, которую она вместе с мужем празднует 4 ноября.
Оказывается, в этот день 2015 года Виктор Павлик и Екатерина Репяхова познакомились.
"Шесть лет назад наши пути с мужем пересеклись. От судьбы не уйдешь", - написала блогерша в своем Инстаграм.
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Также девушка показала место, где познакомилась с артистом.
"Вот этот день и эти стены, где произошла наша встреча. Через полдня встречу свою судьбу", - на снимке Репяхова позировала на фоне отеля "Континент" в Николаеве.
А в конце блогерша опубликовала совместный снимок с артистом, сделанный в судьбоносный день.
В посте Репяхова рассказала, что приехала в 2015 году на концерт любимого артиста, в итоге она с ним познакомилась, а сейчас пара вместе и растит сына.
Отметим, ранее блогерша рассказывала, что после концерта выяснилось - Павлик живет с ней в одном отеле и в соседнем номере. Оба раззнакомились и стали общаться, а позже они закрутили тайный роман ведь певец был женат.
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