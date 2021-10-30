Жена известного украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова пожаловалась на проблемы со сном из-за беспокойного маленького сына.

Как пишет Politeka.net, 27 -летняя блогер и, по совместительству, концертный директор Павлика Екатерина Репяхова рассказала о том, как непросто бывает воспитывать маленького ребенка. Как известно, этим летом у них с 55-летним певцом родился сын, которого назвали Михаил. Екатерина часто рассказывает о нем в своем блоге.

Этим утром девушка поделилась серией Сториз, в которых рассказала, что почти всю ночь они не спали из-за сына.

«Миша не спит с 2х часов ночи…Просто гуляет…Еле живая…не могу встать с кровати…Миша почти так и не спал. Недавно муж его укачал», - рассказала Репяхова.

Затем она показала видео с сыном, на котором пыталась выяснить у малыша, почему он не спал.

«Папа принес главного героя этой ночи. Мы пытаемся выяснить, что у нас: регресс сна или перепутал день с ночью. Сынок, расскажи!», - обратилась Екатерина к ребенку, которого явно заинтересовала камера.

Напомним, Виктор Павлик с шевелюрой и бородой озадачил своим видом.

Как сообщала Politeka, молодая жена Виктора Павлика призналась, как изменилась жизнь после родов.

Также Politeka писала, что Виктор Павлик не сдержал нежности к маленькому сыну, который растет его копией.