Известный украинский певец Виктор Павлик удивил украинцев архивным снимком, на котором показал, с какой бородой ходил в молодости, напомнив людям Филиппа Киркорова.
Как пишет Politeka.net, артист поделился новым постом в своем Инстаграм.
Сейчас Виктору Павлику 55 лет. В последние годы артист не выделяется эпатажной внешностью: он стрижется почти «под ноль» и не носит бороды. Однако, в былые годы певцу явно была не чужда любовь к эффектным образам.
В новом посте Павлик наглядно это доказал. Он опубликовал архивное фото, на котором позировал с зачесанными наверх волосами и тонкой бородой замысловатой формы. Наряд певца также притягивал внимание. На нем был темный пиджак с абстрактным желтым узором.
«С праздником!», - подписал снимок Павлик.
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Его жена, 27-летняя Екатерина Репяхова, оставила под фото смеющиеся смайлики.
Подписчики артиста также отреагировали.
«Каким?», «Оооо…сколько лет этой фотке?», «Павлик) Филипп Бедросович», «Не то) Наш Виктор Украинский», «Хэллоуин) В тему))) Молодость - она такая))», «Виктор Вы прекрасны!», - пишут люди.
Напомним, молодая жена Виктора Павлика призналась, как изменилась жизнь после родов.
Как сообщала Politeka, Виктор Павлик не сдержал нежности к маленькому сыну, который растет его копией.
Также Politeka писала, что молодая жена Виктора Павлика, вынужденная жить в съемном жилье, сделала признание.