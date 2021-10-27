Известный украинский певец Виктор Павлик показал фото со своим маленьким сыном на руках, собрав множество комплиментов и поразив сходством.
Как пишет Politeka.net, снимки появились на странице певца в Инстаграм.
Как известно, Виктор Павлик в 2020 году женился на своем концертном директоре Екатерине Репяховой. В 2021 году 27-летняя Репяхова родила мужу сына. 15 октября 2021 ребенку супругов исполнилось 4 месяца.
Отметим, Виктор Павлик в последнее время часто делится с фоловерами снимками, на которых запечатлен с маленьким наследником. На новом фото он прижимает к себе малыша, при этом оба улыбаются.
«Красивый такой сыночек», «Такие похожие», «Очень похожи», «Копия», «Как две капли, такие похожие», «Самые красивые», - засыпали певца с ребенком комплиментами.
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Отметим, что кроме Михаила у Виктора Павлика есть еще дети –37-летний сын Александр и дочь Кристина.
В начале октября Репяхова сообщала, что дети Виктора Павлика от предыдущих браков до сих пор не познакомились со своим младшим братом.
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