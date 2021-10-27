Известный украинский певец Виктор Павлик показал фото со своим маленьким сыном на руках, собрав множество комплиментов и поразив сходством.

Как пишет Politeka.net, снимки появились на странице певца в Инстаграм.

Как известно, Виктор Павлик в 2020 году женился на своем концертном директоре Екатерине Репяховой. В 2021 году 27-летняя Репяхова родила мужу сына. 15 октября 2021 ребенку супругов исполнилось 4 месяца.

Отметим, Виктор Павлик в последнее время часто делится с фоловерами снимками, на которых запечатлен с маленьким наследником. На новом фото он прижимает к себе малыша, при этом оба улыбаются.

«Красивый такой сыночек», «Такие похожие», «Очень похожи», «Копия», «Как две капли, такие похожие», «Самые красивые», - засыпали певца с ребенком комплиментами.

Отметим, что кроме Михаила у Виктора Павлика есть еще дети –37-летний сын Александр и дочь Кристина.

В начале октября Репяхова сообщала, что дети Виктора Павлика от предыдущих браков до сих пор не познакомились со своим младшим братом.

Напомним, экс-жена Павлика в разгар конфликта неожиданно обратилась к бывшему мужу: «Витя, я…»

Как сообщала Politeka, молодая жена Виктора Павлика, вынужденная жить в съемном жилье, сделала признание: "Нет ощущения дома"

Также Politeka писала, что новая жена Виктора Павлика показала, какими они были до начала романа: "Люди еще не знают..."