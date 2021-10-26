Четвертая жена известного певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась с поклонниками фотографией с мужем, когда они были еще не знакомы.

Как пишет Politeka.net, 55-летний известный украинский певец Виктор Павлик и 27-летняя Екатерина Репяхова поженились чуть больше года назад, а уже 15 июня 2021 года у пары родился первенец – сын Михаил.

Екатерина – четвертая жена певца, от предыдущих браков у него уже есть сын Александр и дочь Кристина, еще один сын Павлика Павел умер в августе прошлого года от рака.

Большая разница в возрасте не помешала Павлику жениться со своим концертным директором Репяховой. Женщина не скрывает, что с детства была фанаткой певца, ходила на его концерты и мечтала познакомиться. В своем Instagram Катя опубликовала фото, где она сфотографировалась с будущим мужем, будучи его фанаткой.

"За пять лет до нашего знакомства. Эти люди еще не знают, что станут самыми родными", - написала Репейная.

Ранее Politeka писала, что Репяхова после конфликта с экс-женой Павлика заговорила о своих принципах: "Так гораздо проще жить".

Напомним, что экс-жена Павлика в разгар конфликта поделилась откровением покойного сына: "Горжусь тобой".

A еще Politeka сообщала, что молодая жена Павлика пожаловалась на фигуру после родов: "Впервые в жизни я комплексовала".