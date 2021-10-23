Колишня дружина Віктора Павлика Лора Созаєва, яка влаштувала публічний конфлікт з артистом через квартиру, вирішила допомагати жінкам, які потрапили в схожу ситуацію.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Созаєва опублікувала відеозвернення до підписників.

"Я - Лора Созаєва. Мама -Паші Павлика та екс-дружина Народного артиста України Віктора Павлика. Навіщо я Тут? Як пережити зраду і розлучення після 25 років шлюбу? Як жити після смерті єдиного сина? Я - Лора Созаєва І я тут для тих, кому так необхідні відповіді на ці питання", - підписала відео жінка.

У коментарях їй залишили слова підтримки, не обійшлося і без критики.

"Яка мудра і гідна жінка. Ми з вами", «Таке враження, що Ви на смерті сина і статусі екс-дружини вирішили похайпувати», «потрібна величезна сила внутрішня, щоб пережити все це і залишитися людиною», «Лора, ви розумна, красива жінка. Нова дружина ВФ не коштує і вашого мізинця", - пишуть люди.

Також Созаєва поділилася віршем, який написав її покійний син.

"Мій син склав вірш! Пишаюся тобою дуже і люблю!",- поділилася вона одкровенням сина.

Нагадаємо, що молода дружина Віктора Павлика і його екс-дружина посварилися на публіці: "не ганьбіть чоловіка".

Як повідомляла Politeka, Лора Созаєва в розпал конфлікту з Павликом отримала несподівану пропозицію: "можу забрати тебе".

Також Politeka писала, що Репяхова показала листування Віктора Павлика з Созаєвою:"їй потрібна допомога".