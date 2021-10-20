На конфлікт між новою і колишньою дружиною Віктора Павлика негативно відреагували українці.

Як передає Politeka.net, між колишньою і новою дружиною Віктора Павлика на публіці влаштували скандал. Це сталося через те, що колишня дружина артиста Лариса Созаєва зажадала у нього виплати по кредиту за квартиру, в якій вони раніше проживали. І також вона звинуватила свого колишнього чоловіка і його нову дружину Катю Репяхову в тому, що через них вона втратила свого сина Павла. Варто відзначити, що хлопець помер в 2020-му році через хворобу.

Так, цього разу на сторінці програми "Зірковий шлях" опублікували відео, де Катя Репяхова відповідає Ларисі Созаєвій на публіці і захищає свого чоловіка.

Користувачі Мережі негативно відреагували на цей конфлікт і залишили безліч коментарів.

"Від колишньої дружини одні маніпуляції. У смерті сина провини Віктора немає, він все що від нього залежало зробив для хлопчика .На жаль у нього була така хвороба що тут питання часу .Ніхто не виганяє але хочеш мати квартиру або плати сама або продай і купи більш вигідне. Скільки потрібно одній людині?"

"На жаль вона перш за все блогер, я точно запевняти що це банальний хайп, розумні люди не виносять така речі на показ, або хоча б те, який себе поважати, я ні за чию сторону, я за те що зараз і так достатньо багато гидоти в світі, не треба це ставити на показ"

"Така ганьба !!! Вітя будь мужиком! Вирішувати свого сімейний справа сам без Котити і медіа! "

"А кого дав право Реп'яхової втручатися у домовленості поміж Павликом і екс-дружиною!? Катерина! Ви що базарна баба? Не ганьбіть свого чоловіка!"

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