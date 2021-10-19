В сети продолжается конфликт между молодой женой Виктора Павлика Катей Репяховой и его бывшей женой Ларисой.
Как передает Politeka.net, Екатерина Репяхова является женой известного артиста Виктора Павлика. Как известно, 55-летний певец женился на 27-летней девушке в 2020-ом году. Недавно у них родился сын - Михаил. До этого Виктор Павлик был женат на Ларисе Созаевой, с которой у них был сын Паша. Однако парень умер от болезни в 2020-ом году
Так, на этот раз Катя Репяхова опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Как сообщалось ранее, в Сети разгорелся конфликт между Виктором Павликом его молодой женой Катей Репяховой и бывшей его женой Ларисой.
"Лариса на Facebook прокомментировала мой эфир. И заявление о том, что мы завели Пашу в могилу, это, конечно, громкое заявление.
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Учитывая, что Виктор Франкович полностью занимался лечением от А до Я Паши. Он не постеснялся на всю Украину и попросил денег, хотя их на самом деле не было. И он их попросил, хотя другие семьи продают квартиры, но этого не произошло.
Это всё обошло Ларису и при этом всём "Мы свели Пашу в могилу" и еще она не позволит, чтобы её оскорбляли. Мне просто очень интересно, где и в какой момент я оскорбила Ларису", - рассказала Катя Репяхова.
Напомним, в 2018-ом году стало известно, что сыну артиста Павла поставили диагноз - саркома. Он прошел 18 курсов химиотерапии, и через время заявил, что лечение бессмысленно и он не будет продолжать. Его не стало в августе 2020-го года.
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